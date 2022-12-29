Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: 12 asker yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde lastiği patlayan zırhlı araç kaza yaptı. Kaza sonucu 12 asker hafif yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.