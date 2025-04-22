Video Yaşam İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 ölü, 4 yaralı | Video
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 ölü, 4 yaralı | Video

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 ölü, 4 yaralı | Video

22.04.2025 | 09:38

Burdur merkeze bağlı Yazıköy'de kafa kafaya çarpışan iki otomobil yanarken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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