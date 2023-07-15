İkiz şehitlerin babası: "Bu vatan için canımızı vermeye hazırız" | Video
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Hacı Ali Oruç, “Bu vatan için gerekirse canımızı vermeye hazırız” dedi.
Çıkışta gazetecilere konuşan Vali Süleyman Elban, 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "Ülkemiz tarihinde görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gözünü kırpmadan vatan ve mukaddesat uğruna canını feda etmeye hazır birçok kahraman vatan evladının fedakarlığıyla bertaraf ettik. Bu belayı def ederken 251 şehit verdik. Bugün biz bu şehitlerimizi hem minnet duygusuyla anmak için ziyaret ediyoruz. Allah bir daha böyle bir hainlik göstermesin" diye konuştu.
İkiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ise "Allah bir daha böyle bir hain darbe girişimini göstermesin. Her 15 Temmuz'da yaralarımız bir kere daha acıyor. Bu vatan için bizlerde gerekirse canımızı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Daha sonra protokol üyeleri, Asri Mezarlığında şehit Halit Yaşar Mine ile Buruk Mezarlığı'nda şehit polis memuru Yunus Uğur'un kabirlerini ziyaret etti.
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