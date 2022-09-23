Video Yaşam İlçe başkanının öldüğü kavgada: 1 tutuklu | Video
İlçe başkanının öldüğü kavgada: 1 tutuklu | Video

İlçe başkanının öldüğü kavgada: 1 tutuklu | Video

23.09.2022 | 17:02

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Kocaeli Körfez İlçesinde bir iş yerinde çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Deva Partisi İlçe Başkan yardımcısı Savaş Taş silahla vurularak hayatını kaybetti. 1 kişi de ayağından yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i  tutuklandı.

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Kocaeli Körfez İlçesi Güney Mahallesi Fetih caddesinde bulunan bir eldiven imalathanesinde sözlü başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Deva Partisi'nin teşkilatlardan sorumlu Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Savaş Taş kaldırıldığı hastanede yerinde yaşamını yitirirken, iş yerinde çalışan 1 kişi ise yaralandı.

ALACAK MESELESİ

İddialara göre Savaş Taş'a ait iş yerine, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ileri sürülen 2 kişi geldi. Taş ile aralarında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu esnada Taş ile tartışan kişilerden biri silahını çekerek ateş etmeye başladı. Açılan ateşten kaçmaya çalışan Savaş Taş ile iş yeri çalışanlarından İ.K. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLILAR YAKALANDI

Olay sonrası saldırganların yakalanması amacıyla çalışma başlatan emniyet güçleri, olayı gerçekleştiren ve kaçmaya çalışan F.C. ile R.C'yi yakaladı. Akraba oldukları öğrenilen şüpheliler olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen F.C. tutuklanırken, R.C. ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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