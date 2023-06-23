“İmparatorluk Gömüsü” diyerek satmak istediler… Yüzlerce ele geçirildi | Video 23.06.2023 | 11:11 İstanbul’da düzenlenen “Tarihi Eser” operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri’ne ait iki bin 295 adet altın gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Sikkelerin “İmparatorluk Gömüsü” denilerek satışa çıkarıldığı iddia edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe İlçeleri'nde "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi. 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans, Osmanlı Dönemleri'ne ait iki bin 295 adet altın, gümüş ve bronz sikke, 44 ok ucu, pişmiş topraktan oluşan muhtelif eserler ve objeler ele geçirildi. Sikkelerin "İmparatorluk Gömüsü" denilerek satışa çıkarıldığı iddia edildi.