İnternette gördüğü akımla trafikte kızının doğum gününü böyle kutlattı | Video
Hatay’da kızının doğum gününde aracının arkasına astığı ‘Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız’ yazısıyla şehri turlayan baba yürekleri ısıttı. Evladının doğum gününü kutlayan sürücülere teşekkürlerini dile getiren baba Gökhan Semerci, "Bu akımı internette görmüştüm, kızım için denemek istedim" dedi.
"BUGÜN KIZIMIN DOĞUM GÜNÜ, KUTLAMAK İÇİN KORNAYA BASAR MISINIZ?"
Gökhan Semerci, 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında turladığını ifade ederek "Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız, yazısı astım. 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında dolaşırken sürücüler kornaya basarak 9 yaşına giren kızımın doğum gününü kutladı. Bu akımı internette görmüştüm, kızım için denemek istedim. Çok mutlu oldu, biz de sevindik. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" dedi.
"KORNAYA BASAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"
Doğum günü sürpriziyle büyük sevinç yaşayan Ecrin Semerci, "Babamın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Çok mutlu oldum. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
03:20
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi | Video 09.09.2025 | 09:32
01:24
Polisten kaçan motosikletli kaza yapmış halde bulundu | Video 09.09.2025 | 09:26
01:18
Konteynere iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştirdiler | Video 09.09.2025 | 08:45
03:02
04:11
Şişli'de turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı | Video 09.09.2025 | 08:44
01:01
Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 08.09.2025 | 12:35
01:07
Şehit polis müdürünün annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı | Video 08.09.2025 | 12:35
02:41
Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video 08.09.2025 | 12:35
00:19
02:08
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 08.09.2025 | 09:16
02:40
Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video 07.09.2025 | 15:39
02:00
Kemer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 07.09.2025 | 15:39
00:15
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 07.09.2025 | 14:18
00:23
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video 07.09.2025 | 14:18
03:01
Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video 07.09.2025 | 12:51
07:33
00:45
02:45
03:40
İzmir’de düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga | Video 07.09.2025 | 08:41