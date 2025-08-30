İnterpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine operasyon: 11 şüpheli yakalandı | Video 30.08.2025 | 10:48 Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan’ın da bulunduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütü "Golanî"ye ağır darbe vuruldu. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, yürütülen operasyon neticesinde, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı tespit edildi. Olayla bağlantılı 2 şahıs, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı.Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt lideri Kenan Özcan'ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.'nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.'ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.Bursa merkezli, İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerini kapsayan geniş çaplı operasyonda, S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö., E.T., yakalandı.Gözaltına alınan 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.Emniyet yetkilileri, kamu düzenini tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.