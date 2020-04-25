Video Yaşam İrem Derici gözyaşlarını tutamadı! | Video

İrem Derici gözyaşlarını tutamadı! | Video

İrem Derici gözyaşlarını tutamadı! | Video
25.04.2020 | 00:03
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nihat Hatipoğlu'ndan Ramazan ayında 'korona' uyarısı... Hz. Ömer'den örnek verdi | Video 05:49
Nihat Hatipoğlu'ndan Ramazan ayında 'korona' uyarısı... Hz. Ömer'den örnek verdi | Video 25.04.2020 | 00:23
İrem Derici gözyaşlarını tutamadı! | Video 00:40
İrem Derici gözyaşlarını tutamadı! | Video 25.04.2020 | 00:03
Tarsus Doğa Parkı'nda ikiz lemur mutluluğu | Video 01:31
Tarsus Doğa Parkı'nda ikiz lemur mutluluğu | Video 24.04.2020 | 18:26
4 kişilik aile korona virüsü yendi | Video 00:31
4 kişilik aile korona virüsü yendi | Video 24.04.2020 | 18:26
Ünlü turizm beldesinde domuzlar gezmeye başladı | Video 00:13
Ünlü turizm beldesinde domuzlar gezmeye başladı | Video 24.04.2020 | 18:17
Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video 01:18
Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video 24.04.2020 | 00:18
Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video 02:13
Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video 23.04.2020 | 20:25
Ortaköy sahilinde yunus sürprizi | Video 00:40
Ortaköy sahilinde yunus sürprizi | Video 23.04.2020 | 20:05
Üçüncü kez ceza yedi...Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandılar | Video 01:14
Üçüncü kez ceza yedi...Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandılar | Video 23.04.2020 | 18:19
Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi | Video 01:45
Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi | Video 23.04.2020 | 18:19
Polis, bayrağı olmadığı için 23 Nisan kutlaması yapamayan çocuğa bayrak hediye etti | Video 00:22
Polis, bayrağı olmadığı için 23 Nisan kutlaması yapamayan çocuğa bayrak hediye etti | Video 23.04.2020 | 18:19
Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 00:37
Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
Eve giren tilki bakıma alındı | Video 00:18
Eve giren tilki bakıma alındı | Video 22.04.2020 | 18:22
İş yeri hırsızları kamerada | Video 00:40
İş yeri hırsızları kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin | Video 00:46
"Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin" | Video 21.04.2020 | 21:54
Demet Akalın'ın 'Canısı' yorumu sosyal medyayı salladı! | Video 00:53
Demet Akalın'ın 'Canısı' yorumu sosyal medyayı salladı! | Video 21.04.2020 | 20:53
Ramazan öncesi pazarlarda tehlikeli yoğunluk | Video 01:44
Ramazan öncesi pazarlarda tehlikeli yoğunluk | Video 21.04.2020 | 18:46
Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor | Video 01:52
Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor | Video 21.04.2020 | 18:13
Papağandan “Evde kal Türkiye” çağrısı | Video 00:45
Papağandan “Evde kal Türkiye” çağrısı | Video 21.04.2020 | 18:13
Çocukların tramvayla ölüm oyunu kamerada | Video 00:52
Çocukların tramvayla ölüm oyunu kamerada | Video 21.04.2020 | 18:13

Uzun zamandır ev karantinasında olan ve bu süreçte yaşadığı duygusal geçişleri de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren İrem Derici önceki gün gözyaşlarına engel olamadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA