Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:49
00:40
İrem Derici gözyaşlarını tutamadı! | Video 25.04.2020 | 00:03
01:31
Tarsus Doğa Parkı'nda ikiz lemur mutluluğu | Video 24.04.2020 | 18:26
00:31
4 kişilik aile korona virüsü yendi | Video 24.04.2020 | 18:26
00:13
Ünlü turizm beldesinde domuzlar gezmeye başladı | Video 24.04.2020 | 18:17
01:18
Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video 24.04.2020 | 00:18
02:13
Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video 23.04.2020 | 20:25
00:40
Ortaköy sahilinde yunus sürprizi | Video 23.04.2020 | 20:05
01:14
Üçüncü kez ceza yedi...Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandılar | Video 23.04.2020 | 18:19
01:45
Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi | Video 23.04.2020 | 18:19
00:22
00:37
Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
00:18
Eve giren tilki bakıma alındı | Video 22.04.2020 | 18:22
00:40
İş yeri hırsızları kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
00:46
"Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin" | Video 21.04.2020 | 21:54
00:53
Demet Akalın'ın 'Canısı' yorumu sosyal medyayı salladı! | Video 21.04.2020 | 20:53
01:44
Ramazan öncesi pazarlarda tehlikeli yoğunluk | Video 21.04.2020 | 18:46
01:52
Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor | Video 21.04.2020 | 18:13
00:45
Papağandan “Evde kal Türkiye” çağrısı | Video 21.04.2020 | 18:13
00:52
Çocukların tramvayla ölüm oyunu kamerada | Video 21.04.2020 | 18:13
Uzun zamandır ev karantinasında olan ve bu süreçte yaşadığı duygusal geçişleri de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren İrem Derici önceki gün gözyaşlarına engel olamadı.