İrem Helvacıoğlu tatilden bikinili pozlarını paylaştı, beğeni rekoru geldi | Video
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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, başrolde oynadığı dizinin final yapmasının ardından tatile çıktı. Oyuncu, teknede çektirdiği mayolu videosunu da takipçilerinin beğenisine sundu.