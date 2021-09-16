Video Yaşam İrem Helvacıoğlu tatilden bikinili pozlarını paylaştı, beğeni rekoru geldi | Video

İrem Helvacıoğlu tatilden bikinili pozlarını paylaştı, beğeni rekoru geldi | Video

İrem Helvacıoğlu tatilden bikinili pozlarını paylaştı, beğeni rekoru geldi | Video
16.09.2021 | 13:09

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, başrolde oynadığı dizinin final yapmasının ardından tatile çıktı. Oyuncu, teknede çektirdiği mayolu videosunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

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