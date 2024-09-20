Video Yaşam İş arkadaşını silahlı 2 kişiyle dakikalarca gözetleyip saldırdı, kendisi ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video
İş arkadaşını silahlı 2 kişiyle dakikalarca gözetleyip saldırdı, kendisi ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video

İş arkadaşını silahlı 2 kişiyle dakikalarca gözetleyip saldırdı, kendisi ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video

20.09.2024 | 14:32

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisi olan iş arkadaşını silahlı 2 kişi ile dakikalarca gözetledikten sonra saldırdı. Çıkan silahlı kavgada kendisi ağır yaralanırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 15 Eylül Pazar günü İzmit ilçesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan E.G. ile S.Ş. arasında henüz bilinmeyen sebeple husumet oluştu. Bunun üzerine gece saatlerinde 2 arkadaşı ile bölgeye gelen S.Ş., dakikalarca E.G'yi gözetledi. O sırada eğlence mekanının önünde 2 kişi ile birlikte oturan E.G., S.Ş'nin saldırısına uğradı. Çıkan arbede sonrasında E.G. üzerindeki taşıdığı silahı çıkararak S.Ş'ye ateş etti. Ağır yaralanan S.Ş. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde S.Ş., silahlı 2 arkadaşı ile E.G'yi gözetlediği ardından harekete geçerek husumetlisini darp ettiği görüntülerde yer aldı. E.G'nin ise S.Ş'ye ateş ettiği anlarda görüntülerde göründü.
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