İş arkadaşını silahlı 2 kişiyle dakikalarca gözetleyip saldırdı, kendisi ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisi olan iş arkadaşını silahlı 2 kişi ile dakikalarca gözetledikten sonra saldırdı. Çıkan silahlı kavgada kendisi ağır yaralanırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde S.Ş., silahlı 2 arkadaşı ile E.G'yi gözetlediği ardından harekete geçerek husumetlisini darp ettiği görüntülerde yer aldı. E.G'nin ise S.Ş'ye ateş ettiği anlarda görüntülerde göründü.
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