İskenderun Körfezi'nde oluşan hortum kamerada | Video 20.10.2025 | 08:59 Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süreli paniğe neden olan doğa olayı, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Sabah saatlerinde İskenderun Körfezi açıklarında deniz yüzeyinde hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.