İsmailağa Camii avlusunda tabancayla ateş açan şahıs kamerada!

İstanbul Fatih'te bulunan İsmailağa Camii avlusuna gelen kişi, silahla havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şahsın neden böyle bir şey yaptığı henüz bilinmiyor.