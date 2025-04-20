Video Yaşam İsrail’den Lübnan’da araca saldırı: 1 ölü | Video
İsrail’den Lübnan’da araca saldırı: 1 ölü | Video

İsrail’den Lübnan’da araca saldırı: 1 ölü | Video

20.04.2025 | 15:52

İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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İsrail, Lübnan'daki ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenleyen İsrail güçleri bir aracı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, "Sidon ve Sur şehirleri arasında, iç kesimlerde yer alan Kaouthariyet al-Saiyad bölgesinde İsrail'in bir araca düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı" açıklamasını yaptı.

"SİLAH TAŞIMA YETKİSİNİN SADECE DEVLETE AİT OLMASI, DİKKATLE ELE ALINMASI GEREKEN BİR MESELEDİR"
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun saldırının ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının "hassas" bir mesele olduğunu ve bunun uygulanmasının doğru şartları gerektirdiğini söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aoun, "Silah taşıma yetkisinin sadece devlete ait olması, sivil barışın korunması açısından hassas ve dikkatle ele alınması gereken bir meseledir. Silah taşıma yetkisi devlete ait olacak, bunu uygulayacağız, ancak bunun için uygun şartların oluşmasını beklemeliyiz" dedi.

Lübnan'daki herhangi bir tartışmalı iç meselenin ancak uzlaşmacı, çatışmadan uzak bir diyalog ve iletişim yoluyla ele alınabileceğini belirten Aoun, "Aksi takdirde Lübnan'ı felakete sürükleriz" uyarısında bulundu.

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