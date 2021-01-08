Video Yaşam İstanbul Bakırköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, depodaki mazot yola aktı | Video

İstanbul Bakırköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, depodaki mazot yola aktı | Video

İstanbul Bakırköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, depodaki mazot yola aktı | Video
08.01.2021 | 08:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir'den kadınları taciz eden sapığa verilen ceza belli oldu | Video 05:14
İzmir'den kadınları taciz eden sapığa verilen ceza belli oldu | Video 08.01.2021 | 09:23
İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video 01:32
İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video 08.01.2021 | 09:42
Son dakika: İstanbul'da metrobüs yolunda kaza! TIR metrobüs bariyerlerine çarptı | Video 01:12
Son dakika: İstanbul'da metrobüs yolunda kaza! TIR metrobüs bariyerlerine çarptı | Video 08.01.2021 | 09:33
Yeliz Yeşilmen’den flaş açıklama Çok kötü bir olay yaşadım | Video 00:42
Yeliz Yeşilmen’den flaş açıklama "Çok kötü bir olay yaşadım" | Video 08.01.2021 | 09:25
Köpeğin market rafından bisküvi alma anı kamerada | Video 01:35
Köpeğin market rafından bisküvi alma anı kamerada | Video 08.01.2021 | 09:14
Cep telefonu batarları neden patlıyor? Cep telefonu pillerinde tehlike! Sakın bunları yapmayın | Video 04:02
Cep telefonu batarları neden patlıyor? Cep telefonu pillerinde tehlike! Sakın bunları yapmayın | Video 08.01.2021 | 08:58
Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi | Video 00:22
Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi | Video 08.01.2021 | 09:14
Antalya’daki yangında faciadan dönüldü... Ekipler mahsur kalanları camdan çıkarttı | Video 04:48
Antalya’daki yangında faciadan dönüldü... Ekipler mahsur kalanları camdan çıkarttı | Video 08.01.2021 | 08:44
İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video 01:32
İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu | Video 08.01.2021 | 08:54
Son dakika! Kocaeli TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 02:01
Son dakika! Kocaeli TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 08.01.2021 | 09:01
Son dakika! Samsun'da belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 01:56
Son dakika! Samsun'da belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 08.01.2021 | 08:54
Pamukkale'de art arda 5 deprem | Video 01:28
Pamukkale'de art arda 5 deprem | Video 08.01.2021 | 08:58
İstanbul Bakırköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, depodaki mazot yola aktı | Video 02:51
İstanbul Bakırköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, depodaki mazot yola aktı | Video 08.01.2021 | 08:49
Kayseri'de 30 dakika polisten kaçan şüpheli yakalanınca Benim abim de polis dedi | Video 02:55
Kayseri'de 30 dakika polisten kaçan şüpheli yakalanınca "Benim abim de polis" dedi | Video 08.01.2021 | 08:44
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama | Video 02:51
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama | Video 08.01.2021 | 08:43
İzmir tekerlekli sandalyeli telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı | Video 06:36
İzmir tekerlekli sandalyeli telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı | Video 07.01.2021 | 16:50
TRT EBA TV izle! 8 Ocak Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (8 Ocak Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 08.01.2021 | 07:08
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Ocak 2021 Cuma ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Ocak 2021 Cuma ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 08.01.2021 | 06:46
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video 04:28
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video 07.01.2021 | 17:09
Sivas'ta marketten bisküvi alan köpek kamerada | Video 01:35
Sivas'ta marketten bisküvi alan köpek kamerada | Video 07.01.2021 | 17:03

İstanbul Bakırköy D100 Karayolu yan yolda, hafriyat kamyonu sürücüsü önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyon yolu ayıran bariyerlere ve demir tellere çarptı. Kazada kamyonun deposundaki tonlarca litre mazot yola döküldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, D100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde saat 01.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 GA 7782 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Cafer Çınar Şirinevler mevkiine geldiği sırada, plakası alınamayan bir otomobil aniden önüne çıktı. Çınar, otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere ve demir tellere çarptı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, kamyonun deposundan dökülen mazot yola aktı. Yoldan geçen sürücüler, bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta kontrol ederken, polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yola dökülen mazotu temizlemesinin ardından, ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA