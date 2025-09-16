Video Yaşam İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını

İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını

16.09.2025 | 07:42

Bayrampaşa'da seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.

Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı'nda bir Metrobüste yangın çıktı. Yangına önce yangın tüpleri ile müdahale edilirken, D-100 Karayolu'nda yoğun dumanın ardından Haliç istikametine trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

