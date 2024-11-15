İstanbul- Beyoğlu'nda ev arkadaşlarının banyo sırası kavgası cinayetle bitti 15.11.2024 | 16:03 Beyoğlu'nda bir fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante (34) ev arkadaşı T.İ.D tarafından banyo sırası kavgasında bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli T.İ.D gözaltına alınırken, amatör futbolcu da olan Kante'nin ölüm haberini alan eski futbolcu İbrahim Yattara Adli Tıp Kurumu'na geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kasımpaşa'da fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante (34) ve ev arkadaşı Gineli T.İ.D dün sabah saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere hazırlanıyorlardı. İddiaya göre, banyo sırasında anlaşamayan iki arkadaş tartışmaya başladı. O sırada T.İ.D, Oumar Kante'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kante, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kante'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, arkadaşı olduğu öğrenilen eski futbolcu İbrahim Yattara, Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenaze işlemlerinde yardımcı oldu. Şüpheli T.İ.D ise yakalanarak gözaltına alındı.

'ÜZGÜNÜM'

İbrahim Yattara, "Söylenecek bir şey yok ben üzülüyorum. Gerçekten fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben Gineliyim. Bir Gineli, bir Gineli'nin hayatını alırsa bunu kabul etmem. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

'FABRİKADA ÇALIŞIYORDU'

Öldürülen Omar Kanter'in arkadaşı, "Çok yakın bir arkadaşım Omar Kanter. Dün sabah işe giderken, ev arkadaşı ile tartıştı. Duşa girerken, ilk o banyo almayı istedi, diğeri ise kendisi istedi. Onun için kavga ettiler. Sonra adam içeri girdi, çantasını alıp işe giderken bıçak aldı öldürdü. Şimdi görmeye geldik. İstanbul'da bir fabrikada çalışıyordu. Çok üzüldük çünkü, gerçekten çok yakın arkadaşımızdı. Gine'den beri çok yakın arkadaştık. Cenaze belli değil, belki Türkiye'de olacak belki Gine'de olacak. Ailesiyle görüşüyoruz, karar verip bakacağız" dedi.