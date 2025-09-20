İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada!

İstanbul Beyoğlu'nda 16 yaşındaki B.A.K., müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuzhan K.’yı (27) önce ensesinden bıçakladı. Taksicinin cüzdanını ve taksiyi gasbetmeye çalışan şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli tutuklandı.