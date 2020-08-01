Video Yaşam İstanbul Çengelköy onlarla güzel... Çengelköy'de onları tanımayan yok! | Video

İstanbul Çengelköy onlarla güzel... Çengelköy'de onları tanımayan yok! | Video

İstanbul Çengelköy onlarla güzel... Çengelköy'de onları tanımayan yok! | Video
01.08.2020 | 13:15

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İstanbul Çengelköy'de esnafın neşe kaynağı Burak Reis (Kartal) Yozgatlı Asım Abi, Down Sendromlu Hakan Doğan, Çengelköylü Serhat ve daha niceleri.. İşte İstanbul Çengelköy'ün neşesi, halkın sevgilisi meşhurları...

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