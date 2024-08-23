İstanbul Emniyeti'nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 23.08.2024 | 14:46 İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörler mücadele ekipleri 8 ayrı ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 9 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne bağlı faaliyet yürüten Türkiye açısından tehdit oluşturan teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 ayrı ilçede 15 farklı eve baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 9 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Kimlik 5 kişide yine işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.