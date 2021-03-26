İstanbul Esenyurt'ta canlı tombala oynanan bodrum katına baskın anı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta canlı tombala oynanan bodrum katına baskın düzenledi. İçeride bulunan 28 kişiye toplam 56 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saadetdere Mahallesinde bodrum katındaki iş yerinde canlı tombala ve kumar oynandığı bilgisine ulaştı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 28 kişiyi canlı tombala oynadıkları sırada yakaladı. 28 kişiye toplam 56 bin lira ceza kesildi. İş yerinde bulunan tombala makinesi, 3 televizyon ve kameraya el konuldu. İş yeri sahibine "Kumar oynamaya yer tahsis" suçundan ceza kesildi.