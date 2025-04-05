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İstanbul Havalimanı'nda 455,2 kilo uyuşturucu ele geçirdi | Video

İstanbul Havalimanı'nda 455,2 kilo uyuşturucu ele geçirdi | Video

05.04.2025 | 10:09

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

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İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kararlı mücadelesi, kaçakçılıkla mücadelede bir kez daha büyük bir başarıya imza atılmasını sağladı. Yapılan teknik analiz ve hedefleme çalışmalarının ardından, yurt dışı menşeili ve ülkemizden transit olarak geçecek bir kargo gönderisi detaylı incelemeye alındı. Uyuşturucu kaçakçılarının; 455,2 kilo ağırlığında kokain cinsi uyuşturucu ticareti için hazırlanan 40 kutudan oluşan kargo gönderisine Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekiplerince el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturan ve insanlığı hedef alan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını uluslararası alanda da başarıyla yürüten Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri; insan sağlığına ve refahına büyük tehdit oluşturan ve terör örgütlerine finansman kaynağı sağlayan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor.
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