Video Yaşam İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu 1 milyon dolarlık ilaç ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu 1 milyon dolarlık ilaç ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu 1 milyon dolarlık ilaç ele geçirildi

17.01.2022 | 13:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 00:17
Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 17.01.2022 | 14:59
SON DAKİKA! İstanbul’da iki tramvayda yangın paniği | Video 01:21
SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video 17.01.2022 | 14:32
İstanbul Havalimanı’nda kaçak ilaç operasyonu 1 milyon dolarlık ilaç ele geçirildi 04:22
İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu 1 milyon dolarlık ilaç ele geçirildi 17.01.2022 | 13:36
Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 01:31
Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 17.01.2022 | 14:12
İstanbul Şişli’de işadamlarını sahte altın ve sahte dolarla dolandıran şüpheli kamerada 01:14
İstanbul Şişli'de işadamlarını sahte altın ve sahte dolarla dolandıran şüpheli kamerada 17.01.2022 | 13:45
İstanbul Esenyurt’ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada 00:33
İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada 17.01.2022 | 13:36
Futbolcu Ahmet Çalık’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu video paylaşım rekorları kırdı 00:27
Futbolcu Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu video paylaşım rekorları kırdı 17.01.2022 | 13:23
Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı | Video 01:37
Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı | Video 17.01.2022 | 13:03
Esenyurt’ta genç kadına kapkaç şoku | Video 00:37
Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku | Video 17.01.2022 | 13:04
İstanbul’da feci kaza kamerada: Motoru tamamen koptu! | Video 01:16
İstanbul'da feci kaza kamerada: Motoru tamamen koptu! | Video 17.01.2022 | 13:04
Sevgili çift işyeri önüne bırakılan köpeği severek çaldı | Video 04:54
Sevgili çift işyeri önüne bırakılan köpeği severek çaldı | Video 17.01.2022 | 13:05
Siirt’te karla kaplı yollarda ekipler, 8 aylık bebek için seferber oldu | Video 00:50
Siirt'te karla kaplı yollarda ekipler, 8 aylık bebek için seferber oldu | Video 17.01.2022 | 13:03
İstanbul Havalimanı’nda 15 milyon TL’lik kaçak ilaç operasyonu | Video 06:09
İstanbul Havalimanı'nda 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu | Video 17.01.2022 | 13:05
Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep | Video 00:17
Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep | Video 17.01.2022 | 13:03
Lüks kulaklık hırsızı 9 ay sonra yakalandı | Video 00:42
Lüks kulaklık hırsızı 9 ay sonra yakalandı | Video 17.01.2022 | 12:56
Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar | Video 00:31
Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar | Video 17.01.2022 | 12:55
Akdeniz ve Ege’de yaşanan peş peşe sarsıntılar daha büyük bir depremi tetikler mi? Jeoloji uzmanından açıklamalar! | Video 04:14
Akdeniz ve Ege’de yaşanan peş peşe sarsıntılar daha büyük bir depremi tetikler mi? Jeoloji uzmanından açıklamalar! | Video 17.01.2022 | 11:58
Sahte altınla alışveriş yaptı! 40 bin doları alıp kaçtı | Video 01:16
Sahte altınla alışveriş yaptı! 40 bin doları alıp kaçtı | Video 17.01.2022 | 11:48
Valizinden 14 kilo esrar çıktı! Haberim yok dedi | Video 01:58
Valizinden 14 kilo esrar çıktı! "Haberim yok" dedi | Video 17.01.2022 | 10:35
Kocaeli’de pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı | Video 04:39
Kocaeli'de pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı | Video 17.01.2022 | 11:34

İstanbul Havalimanı'nda Libya ve Rusya'ya kaçak olarak götürülmek istenen ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı olmadığı belirtilen 1 milyon dolar değerinde ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk vatandaşı İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K. yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis takibine takılan iki şüpheli havalimanı girişleri güvenlik kamera ile tespit edilirken, havalimanına geldikleri araç ise durduruldu. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA