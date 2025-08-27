Video Yaşam İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda gemi yangını
27.08.2025 | 13:43

Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

