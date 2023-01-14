Video Yaşam İstanbul Pendik’teki taşlı market soygunu kamerada
İstanbul Pendik’teki taşlı market soygunu kamerada

İstanbul Pendik’teki taşlı market soygunu kamerada

14.01.2023 | 12:08

İstanbul Pendik’te lüks araçla gezen hırsızlar gözüne kestirdikleri marketin kapısını taşla kırıp soymaya çalışırken şüphelilerden biri görevli bekçilerin müdahalesi sonucu suç üstü yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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