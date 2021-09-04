İstanbul Silivri'de plastik fabrikasında yangın: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor

İstanbul Silivri Değirmenköy'de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.