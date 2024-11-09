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İstanbul Sultanbeyli'de sosyal medyada eşiyle mesajlaşanı silahla öldürdü

İstanbul Sultanbeyli'de sosyal medyada eşiyle mesajlaşanı silahla öldürdü

09.11.2024 | 08:48

İstanbul Sultanbeyli'de sosyal medya üzerinden eşiyle mesajlaşan Sezgin Ç. ile evinde buluşan Murtaza İ., çıkan tartışmanın ardından Sezgin Ç.'yi silahla vurarak öldürdü.

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Olay, 17.40 sıralarında, Battalgazi mahallesi, Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sezgin Ç. ile Murtaza İ.'nin eşi sosyal medya üzerinden mesajlaştı. Durumu öğrenen Murtaza İ., Sezgin Ç.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Murtaza İ., Sezgin Ç.'yi silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden Sezgin Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Murtaza İ. ise, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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