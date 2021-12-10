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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Sultangazi'de maske takmayan çocuğa dayak kamerada 10.12.2021 | 16:35
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Hatay’da sahte içki operasyonu | Video 10.12.2021 | 14:00
İstanbul Sultangazi'de su almak için girdiği markette maske takmadığı için karı-koca oldukları öğrenilen iki kişi tarafından darbedilen 11 yaşındaki çocuk, dışarı çıkarak bir başka markete sığındı. Market sahibinden yardım istedi. Peşinden gelen saldırganlardan biri, markete girmeye çalışırken, market sahibi buna izin vermedi. Çocuğun yaşadığı korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.