Video Yaşam İstanbul Taksim'de 2022'ye saatle kala denetimler artırıldı
İstanbul Taksim'de 2022'ye saatle kala denetimler artırıldı

İstanbul Taksim'de 2022'ye saatle kala denetimler artırıldı

31.12.2021 | 18:23

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OTOMATİK OYNAT

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2022'ye saatler kala İstanbul’un alışveriş için vazgeçilmez noktalarında Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu yaşanırken vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tercih ettiği görüldi. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk oluştururken yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı ve çevresine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkına konuşlandırılan mobil KGYS aracından kameralı takip yürütülüyor.

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