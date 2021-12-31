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OTOMATİK OYNAT
02:14
İstanbul Taksim'de 2022'ye saatle kala denetimler artırıldı 31.12.2021 | 18:23
02:56
Burdur'da dere suyu taştı, bazı evler su altında kaldı | Video 31.12.2021 | 16:45
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Yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar böyle yükseldi | Video 31.12.2021 | 16:47
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Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak! | Video 31.12.2021 | 15:31
02:27
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 55 kişiden 25’i tutuklandı | Video 31.12.2021 | 15:32
04:34
04:27
Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir | Video 31.12.2021 | 15:13
01:09
Kırmızı Kod'lu Finike'de deniz kahverengiye döndü | Video 31.12.2021 | 15:12
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Eskişehir'de yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı | Video 31.12.2021 | 14:44
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Muğla'da istinat duvarı yıkıldı! 2 katlı bina tahliye edildi | Video 31.12.2021 | 14:20
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Yılın son gününde otogarda yoğunluk | Video 31.12.2021 | 14:25
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Üzerine inşaat iskelesi devrildi, yoluna devam etti | Video 31.12.2021 | 14:02
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15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler | Video 31.12.2021 | 14:02
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Yaramaz köpek balkondaki asılı çamaşırı çaldı | Video 31.12.2021 | 13:38
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Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu, 3'ü yönetici 8 kişi yakalandı | Video 31.12.2021 | 13:34
2022'ye saatler kala İstanbul’un alışveriş için vazgeçilmez noktalarında Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu yaşanırken vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tercih ettiği görüldi. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk oluştururken yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı ve çevresine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkına konuşlandırılan mobil KGYS aracından kameralı takip yürütülüyor.