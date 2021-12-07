Video Yaşam İstanbul Tuzla'da dehşete düşüren kavga kamerada
İstanbul Tuzla'da dehşete düşüren kavga kamerada

İstanbul Tuzla'da dehşete düşüren kavga kamerada

07.12.2021 | 09:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Antalya’da şiddetli fırtına! Konyaaltı Sahili’ndeki dev dalgalar kamerada 04:35
SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli fırtına! Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar kamerada 07.12.2021 | 11:33
Antalya’da kadın şoföre taksi durağında satırlı sopalı saldırı 03:10
Antalya'da kadın şoföre taksi durağında satırlı sopalı saldırı 07.12.2021 | 11:33
Elazığ’da zehir tacirlerine 1 haftada 16 operasyon! | Video 01:09
Elazığ'da zehir tacirlerine 1 haftada 16 operasyon! | Video 07.12.2021 | 11:09
Adana’da tişörtten maske yapıp akaryakıt istasyonuna giren soyguncular yakalandı | Video 02:29
Adana'da tişörtten maske yapıp akaryakıt istasyonuna giren soyguncular yakalandı | Video 07.12.2021 | 11:07
İstanbul Tuzla’da dehşete düşüren kavga kamerada 07:55
İstanbul Tuzla'da dehşete düşüren kavga kamerada 07.12.2021 | 09:47
PKK’nın sanal terör örgütüne darbe! 2 bin 754 siteyi hacklemeye çalışmışlar | Video 01:25
PKK’nın sanal terör örgütüne darbe! 2 bin 754 siteyi hacklemeye çalışmışlar | Video 07.12.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Müge Anlı’da Pideci Gökhan’a kaçan kadından kocası Serkan Kıyak’a çileden çıkartan şok sözler 16:57
SON DAKİKA: Müge Anlı'da Pideci Gökhan'a kaçan kadından kocası Serkan Kıyak'a çileden çıkartan şok sözler 07.12.2021 | 10:38
Müge Anlı canlı izle: 7 Aralık 2021 Salı atv izle! Müge Anlı’da terk edilen kocaya büyük şok 16:57
Müge Anlı canlı izle: 7 Aralık 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da terk edilen kocaya büyük şok 07.12.2021 | 10:38
Balıkesir’de sis dağı böyle kapladı | Video 01:59
Balıkesir'de sis dağı böyle kapladı | Video 07.12.2021 | 10:23
Ümraniye’de freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 03:32
Ümraniye'de freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 07.12.2021 | 10:14
Esenyurt’ta zabıta ve esnafın tekmeli yumruklu birbirine girdiği saksı kavgası kamerada! | Video 00:43
Esenyurt'ta zabıta ve esnafın tekmeli yumruklu birbirine girdiği saksı kavgası kamerada! | Video 07.12.2021 | 09:58
Son Dakika: Gaziosmanpaşa’da kocası tarafından silahla rehin alınan kadın ’KADES’ uygulamasıyla kurtuldu | Video 00:43
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da kocası tarafından silahla rehin alınan kadın 'KADES' uygulamasıyla kurtuldu | Video 07.12.2021 | 09:38
Hakan Taşıyan organ nakli ameliyatlarından sonra bir ilk! ’Güz Gülleri’ şarkısını seslendirdi 00:54
Hakan Taşıyan organ nakli ameliyatlarından sonra bir ilk! 'Güz Gülleri' şarkısını seslendirdi 07.12.2021 | 09:40
Maltepe’de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu | Video 02:39
Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu | Video 07.12.2021 | 09:34
Doç. Dr. Selçuk’tan Van Gölü’nün kuzeydoğusu için ’deprem göçü’ açıklaması 04:12
Doç. Dr. Selçuk'tan Van Gölü'nün kuzeydoğusu için 'deprem göçü' açıklaması 06.12.2021 | 16:28
Edirne’de askeri yasak bölgeye giren Yunan polisi serbest bırakıldı 01:50
Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polisi serbest bırakıldı 07.12.2021 | 09:13
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı 01:59
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı 07.12.2021 | 08:59
SON DAKİKA: Adana’da sevgilisini 5 yerinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı 00:42
SON DAKİKA: Adana'da sevgilisini 5 yerinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı 07.12.2021 | 08:59
Adana’da kavganın sonu kanlı bitti! İki sevgili birbirini bıçakla yaraladı | Video 01:35
Adana'da kavganın sonu kanlı bitti! İki sevgili birbirini bıçakla yaraladı | Video 07.12.2021 | 08:44
İzmir’de camını kırıp içeri girdiği bankadan 4 tableti böyle çaldı | Video 01:48
İzmir'de camını kırıp içeri girdiği bankadan 4 tableti böyle çaldı | Video 07.12.2021 | 08:33

İstanbul Tuzla’da, bir grup şüpheli, tarla anlaşmazlığı yaşadıkları aileden bir şahsı kıraathanede yakalayarak önce darp etti ardından kurşun yağdırdı. Vücuduna kurşun isabet eden ve darp edilen 55 yaşındaki kişi yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli şahıs, geçtiğimiz dönemlerde köydeki tarlalar yüzünden tartışma yaşadıkları aileden Mehmet Tunç'u vakit geçirdiği kıraathanede yakaladılar. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Halis İ, ve beraberinde getirdiği 8 kişi Mehmet Tunç'u muşta ile darp etmeye başladı. O esnada kahvede bulunan vatandaşlar araya girmek istese de şüpheli şahıslardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartarak Mehmet Tunç'a ateş açtı. Tunç, kanlar içerisinde yer yığılırken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Tunç'u hastaneye kaldırdı.


"9 kişi birden saldırdılar"
Kurşunların hedefi olan Mehmet Tunç'un yeğeni Azad Balkaya, "Bunların hepsini planlı yapıyorlar. Geçtiğimiz sene kazma kürekle burada saldırıp, adamları komalık ettiler. Hastanelik olan kişiler bununla ilgili rapor da almıştı. Haklıymış gibi bizi sürekli tehdit ettiler. Sürekli olarak öldürme tehdidiyle üzerimize geldiler. Son olarak geçtiğimiz gün yine geldiler. Ellerinde silah vardı. Dayımın dışarıya çağırıp 9 kişi birden saldırıyorlar. İçlerinden biri dayımın sırtına kurşun sıkıyor. Bunlar yetmezmiş gibi demirlerle adamı yerde darp ediyorlar. Hastaneye kaldırdık ancak durumu şu an iyi değil. Kurşun çok tehlikeli bir yere isabet etmiş." diye konuştu.


Öte yandan yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA