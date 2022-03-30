İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu | Video

FETÖ’ye yönelik İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. FETÖ'nün sözde Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen ve İstanbul ile Bursa'da bulunan 14 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.