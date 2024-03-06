İstanbul’da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi | Video 06.03.2024 | 12:02 İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonda 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Kaçak parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları çeşitli markalara ait parfümleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bayrampaşa'da depolama için kullanılan iki adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirdi. Ekipler, operasyon kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yüklü miktardaki parfüme el konulurken, gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen binlerce şişe parfüm ile ilgili yapılan operasyon polis kamerasına da yansıdı. El konulan ürünler ise emniyette sergilendi.