Video Yaşam İstanbul’da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi | Video
İstanbul’da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi | Video

İstanbul’da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi | Video

06.03.2024 | 12:02

İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonda 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Kaçak parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları çeşitli markalara ait parfümleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bayrampaşa'da depolama için kullanılan iki adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirdi. Ekipler, operasyon kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yüklü miktardaki parfüme el konulurken, gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen binlerce şişe parfüm ile ilgili yapılan operasyon polis kamerasına da yansıdı. El konulan ürünler ise emniyette sergilendi.

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