İstanbul'da 19 ilçede kaçakçılık operasyonu | Video

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir ayda sigara, tütün ve sahte içki kaçakçılarına 19 ilçede 24 ayrı operasyon düzenledi. 53 kaçakçı yakalandı. Tonlarca kaçak tütün ve kaçak malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir ay içerisinde Kadıköy, Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Maltepe, Büyükçekmece, Beyoğlu, Tuzla, Zeytinburnu, Ümraniye, Pendik, Esenler, Fatih, Bahçelievler, Bayrampaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Beykoz İlçeleri'nde düzenlediği 24 ayrı kaçak tütün, kaçak sigara ve sahte içki operasyonlarında 53 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda 11 bin 853 paket gümrük kaçağı sigara, 890 adet dolu alkol şişesi, üç bin 824 adet kaçak puro, dört ton 539 kilo 600 gram kaçak nargile tütünü, 431 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 81 bin 994 yaprak sigara kağıdı, 102 adet kaçak elektronik sigara makinesi, 165 adet elektronik sigara likidi, 76 elektronik sigara tütünü, yüzlerce sahte etiket ve bandrol, 630 adet boş içki şişesi, beş bin 700 adet alkollü içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 7 adet sanayi tipi makine, 8 adet sigara dolum makinesi, üç adet kapak ısıtıcı makinesi, iki adet fiber tank ve paketleme makinesi de bulundu.