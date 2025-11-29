Video Yaşam İstanbul’da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi | Video
29.11.2025 | 16:27

Fatih ve Sarıyer’de düzenlenen operasyonda yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen 2 ton 350 kilogram ton midyeye el konuldu. Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa 339 bin 930 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşama kazandırılmak için denize döküldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Sarıyer'de 10 gün boyunca yapılan kontroller sonucunda 2 bin 350 kilogram canlı midye, 2 adet dalış tüpü, 1 adet regülatör, 1 adet yaklaşık 30 metre hortum, 1 adet halat, 8 kilogram kurşun ağırlık, 90 adet boş çuval buldu. Yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen midyelere el konuldu.

Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa "Su Ürünleri Kanunu" uyarınca 339 bin 930 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması adına tekrar denize döküldüğü aktarıldı.

