İstanbul’da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi | Video
29.11.2025 | 16:27
Fatih ve Sarıyer’de düzenlenen operasyonda yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen 2 ton 350 kilogram ton midyeye el konuldu. Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa 339 bin 930 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşama kazandırılmak için denize döküldü.
Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa "Su Ürünleri Kanunu" uyarınca 339 bin 930 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması adına tekrar denize döküldüğü aktarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
İstanbul’da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi | Video 29.11.2025 | 16:27
01:03
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı | Video 29.11.2025 | 15:34
01:17
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi! Tır devrildi, 1 yaralı | Video 29.11.2025 | 15:32
00:38
03:37
Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video 29.11.2025 | 14:39
01:11
02:52
Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 29.11.2025 | 14:03
00:10
Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 29.11.2025 | 13:55
01:16
Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.11.2025 | 12:04
00:36
Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 29.11.2025 | 11:35
01:03
00:17
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 29.11.2025 | 10:30
00:43
00:33
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 29.11.2025 | 09:44
01:18
Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 29.11.2025 | 08:02
00:14
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.11.2025 | 07:59
00:55
04:49
04:54
01:23
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 28.11.2025 | 14:58