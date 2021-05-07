Video Yaşam İstanbul'da 40 milyon TL'lik lüks araç operasyonu!

İstanbul'da 40 milyon TL'lik lüks araç operasyonu!

İstanbul'da 40 milyon TL'lik lüks araç operasyonu!
07.05.2021 | 11:40

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İstanbul Kaçakçılık Polisleri; yurt dışından getirilen ve sahte belge ve sahte evraklarla ÖTV’siz satılan 24 lüks aracı ele geçirdi. Operasyon İstanbul merkezli 9 ilde yapıldı. Lüks araçlar, turist olarak ülkemize gelen kaçakçılar ve paravan şirketler aracılığıyla turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirildi.

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Araçlar Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) ödenmeden sahte evrak ve sahte belgelerle satışa sunuldu. Ele geçilen lüks araçlardan bazılarının çalıntı oldukları ve Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından aranma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. Lüks araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. Ele geçirilen lüks araçların piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu ifade edildi.

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