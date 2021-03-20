İstanbul'da ana caddede koşan başı boş at kamerada | Video
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İstanbul Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde başı boş koşuşturan atı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.
Bugün sabah saatlerinde, Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde sahipsiz bir at, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında koşmaya başladı. Araçların arasına giren at, trafiği tehlikeye soktu. Atı gören araç sürücüleri, şaşkınlık yaşadı. Ana cadde üzerinde uzun süre yoluna devam eden at daha sonra gözden kayboldu. Görenleri şaşkına çeviren ilginç anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.