İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 28.08.2025 | 11:15

Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne karşı yeni bir operasyon başlattı.İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen ve İstanbul'da faaliyet gösteren bazı kişiler takibe alındı.Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda söz konusu şüpheli kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucunda aralarında Tacikistan adli makamlarının talebi doğrultusunda Interpol genel sekreterliğince tanzim edilen kırmızı bülten ile "DEAŞ terör örgütü üyesi" olmak suçundan uluslararası seviyede aranan L.Y. adlı 1 şüpheli de dahil toplam 9 teröristin yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul'da çok sayıda adrese özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin Türk Lirası, 2 bin avro para ve 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan aralarında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Tacikistan uyruklu L.Y.'nin de olduğu 9 DEAŞ üyesi İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.