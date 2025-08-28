Video Yaşam İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

28.08.2025 | 11:15

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda, aralarında Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı L.Y. adlı bir şüphelinin de olduğu 9 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne karşı yeni bir operasyon başlattı.

İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen ve İstanbul'da faaliyet gösteren bazı kişiler takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda söz konusu şüpheli kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucunda aralarında Tacikistan adli makamlarının talebi doğrultusunda Interpol genel sekreterliğince tanzim edilen kırmızı bülten ile "DEAŞ terör örgütü üyesi" olmak suçundan uluslararası seviyede aranan L.Y. adlı 1 şüpheli de dahil toplam 9 teröristin yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul'da çok sayıda adrese özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin Türk Lirası, 2 bin avro para ve 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan aralarında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Tacikistan uyruklu L.Y.'nin de olduğu 9 DEAŞ üyesi İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:05
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.08.2025 | 11:15
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 00:20
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 28.08.2025 | 10:33
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 00:10
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 28.08.2025 | 10:33
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 03:27
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 28.08.2025 | 10:33
87 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi | Video 04:25
87 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi | Video 28.08.2025 | 10:24
Manisa’da servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var | Video 00:48
Manisa'da servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.08.2025 | 10:00
Burdur’da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video 00:40
Burdur'da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video 28.08.2025 | 09:47
Halit Yukay’ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar! | Video 06:10
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar! | Video 28.08.2025 | 09:47
Tekirdağ’da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video 03:31
Tekirdağ'da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video 28.08.2025 | 09:24
Çorlu’da kiracıdan ev sahibi anne ve kızına biber gazlı saldırı! Hastanelik oldular... | Video 01:04
Çorlu’da kiracıdan ev sahibi anne ve kızına biber gazlı saldırı! Hastanelik oldular... | Video 28.08.2025 | 09:11
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 06:23
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 28.08.2025 | 09:05
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 00:52
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 28.08.2025 | 08:30
Sultanbeyli’deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 00:55
Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 27.08.2025 | 16:56
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 03:17
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 27.08.2025 | 16:37
Galata Köprüsü’nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 01:08
Galata Köprüsü'nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 27.08.2025 | 16:37
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 01:30
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 16:12
Kadın yolcu kendini denize böyle bıraktı! Feribotta dehşet anları kamerada | Video 02:21
Kadın yolcu kendini denize böyle bıraktı! Feribotta dehşet anları kamerada | Video 27.08.2025 | 15:28
Sakarya’da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:49
Sakarya'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 27.08.2025 | 15:17
Bolu’da alkollü yolcu, taksi şoförünü kurusıkı silah ile tehdit etti | Video 01:04
Bolu’da alkollü yolcu, taksi şoförünü kurusıkı silah ile tehdit etti | Video 27.08.2025 | 15:13
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 01:32
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 27.08.2025 | 14:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY