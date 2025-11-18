İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 6 kişi yakalandı | Video
18.11.2025 | 10:32
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıyan belgelerde, yakalanan şüphelilerin "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kaydı bulunan kişilerle yoğun para transferi yaptığı saptandı.
MASAK RAPORU ELE VERDİ
DEAŞ adına faaliyette bulunmakla suçlanan şüphelilerin, örgüt kademesindeki kişilere para aktardıkları, söz konusu fon transferinin ise MASAK raporuna yansıdığı öğrenildi.
