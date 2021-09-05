Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video
05.09.2021 | 10:16

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Sarıyer'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına, süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. Dehşet anları ve yapılan kalp masajı kameralara yansırken, havalanarak metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Genç sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 76 yaşındaki Hanife Gökyıldız, evine gitmek üzere yoka koyuldu. Yaşlı kadına, caddede koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada Emirhan Ş. (21) idaresindeki 34 VF 4985 plakalı otomobil süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürüklenen kadın yere savrularak ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

HAVALANARAK METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Kazanın ardından vatandaşların ihbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşamaya çalıştığı esnada bir kadın yaralıya uzun süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadın sedyeye konularak ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

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