İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor
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İstanbul'da sabah saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış etkili oldu. Yağış etkisini dolu olarak da gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına, saçak altlarına sığındı. Yağmurda bir ağacın altında sığınan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.