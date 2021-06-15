Video Yaşam İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor
15.06.2021 | 11:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor 00:36
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor 15.06.2021 | 11:51
Son Dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta yollar göle döndü 00:18
Son Dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta yollar göle döndü 15.06.2021 | 11:32
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 03:44
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 15.06.2021 | 11:33
Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim? 19:07
Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim? 15.06.2021 | 11:07
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Mayıs 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da sert tepki Kadınlığımdan utanıyorum! Biraz edep... Biraz haya... 19:13
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Mayıs 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da sert tepki "Kadınlığımdan utanıyorum! Biraz edep... Biraz haya..." 15.06.2021 | 10:31
İstanbul'da kahvehaneye çevrilen eve baskın: 23 şahsa toplamda 79 bin 787 TL ceza 00:11
İstanbul'da kahvehaneye çevrilen eve baskın: 23 şahsa toplamda 79 bin 787 TL ceza 15.06.2021 | 10:10
Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza! 00:41
Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza! 15.06.2021 | 10:10
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı 00:27
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı 15.06.2021 | 10:10
İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada 05:09
İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada 15.06.2021 | 10:01
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan'dan gülümseten ilk röportaj Baba de oğlum 02:37
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan'dan gülümseten ilk röportaj "Baba de oğlum" 15.06.2021 | 09:43
Muğla'da havada korku dolu anlar! Telesiyej hattına asılı kalan yamaç paraşütçüsü ve yolcusu kamerada 00:17
Muğla'da havada korku dolu anlar! Telesiyej hattına asılı kalan yamaç paraşütçüsü ve yolcusu kamerada 15.06.2021 | 09:02
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada 01:28
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada 15.06.2021 | 08:52
İstanbul Avcılar'da kısıtlamada sanal tombala baskını 00:29
İstanbul Avcılar'da kısıtlamada sanal tombala baskını 15.06.2021 | 08:47
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 15 Haziran Salı DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (15 Haziran Salı) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 15.06.2021 | 07:00
Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı | Video 05:25
Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı | Video 14.06.2021 | 19:06
Bodrum’da trafik çilesi erken başladı | Video 03:58
Bodrum’da trafik çilesi erken başladı | Video 14.06.2021 | 18:45
Esra Erol'da başka adamla kaçan karısına 'Seni seviyorum eve dön' diyen kocaya canlı yayında şok! 'Başka erkeklerle de...' 21:13
Esra Erol'da başka adamla kaçan karısına 'Seni seviyorum eve dön' diyen kocaya canlı yayında şok! 'Başka erkeklerle de...' 14.06.2021 | 17:10
Köpeğe çarptı umursamadan kaçtı. O anlar kamerada | Video 01:41
Köpeğe çarptı umursamadan kaçtı. O anlar kamerada | Video 14.06.2021 | 16:59
Esra Erol 14 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Şoke eden yasak aşk: 7 çocuklu kadın... 23:12
Esra Erol 14 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Şoke eden yasak aşk: 7 çocuklu kadın... 14.06.2021 | 16:54
İstanbul'da Ukraynalı model Anzelika'nın ölmedin önceki son anları kamerada 02:09
İstanbul'da Ukraynalı model Anzelika'nın ölmedin önceki son anları kamerada 14.06.2021 | 16:37

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış etkili oldu. Yağış etkisini dolu olarak da gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına, saçak altlarına sığındı. Yağmurda bir ağacın altında sığınan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA