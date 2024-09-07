Video Yaşam İstanbul'da hortum kameraya yansıdı
İstanbul'da hortum kameraya yansıdı

İstanbul'da hortum kameraya yansıdı

07.09.2024 | 15:00

Beykoz Riva'da sağanak yağış etkili olurken, Riva açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Oluşan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'un Beykoz İlçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Havanın bir anda kararmasıyla birlikte Riva açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Karadan uzak mevkiide meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir vatandaş ise oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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