İstanbul'da hortum kameraya yansıdı
Beykoz Riva'da sağanak yağış etkili olurken, Riva açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Oluşan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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