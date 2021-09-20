İstanbul'da Metrobüste kör eden maske uyarısı

İstanbul Avcılar'da metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu kişi tarafından darbedilen güvenlik görevlisi Şükrü Turan, kırılan gözlük camlarının batmasıyla tek gözünü kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Senem, emniyette ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tek gözünü kaybetmesinin ardından işinden de olduğunu belirten Şükrü Turan, "Göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti. O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum. Öncelikle Allah'a sonra Türk adaletine güveniyorum" dedi.