İstanbul'da Metrobüste kör eden maske uyarısı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisine ikinci kez tutuklama | Video 20.09.2021 | 13:52
02:05
Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı | Video 20.09.2021 | 13:29
02:19
Yere düşürülen cüzdanı, kendi cüzdanıymış gibi aldı | Video 20.09.2021 | 13:29
01:25
GTA oyunu değil gerçek! Sakarya'daki hırsızlık herkesi şoke etti | Video 20.09.2021 | 13:29
04:06
İzmir’de kıyıya vuran yüzlerce balığın ölümü endişelendirdi | Video 20.09.2021 | 12:47
00:40
Erzurum'da avda kardeşini kazara öldürdü, intihara kalkıştı 20.09.2021 | 11:42
01:17
Halatla çekilen motosikletli E-5'te yola düştü, o anlar kamerada | Video 20.09.2021 | 12:47
06:17
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu | Video 20.09.2021 | 12:29
04:58
03:58
Off Road Festivali'nde yüreklerin ağızlara geldiği anlar | Video 20.09.2021 | 12:29
02:30
Pendik’te trafikte tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 20.09.2021 | 12:28
00:19
Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı | Video 20.09.2021 | 12:28
06:25
İstanbul'da Metrobüste kör eden maske uyarısı 20.09.2021 | 12:06
00:20
02:56
01:50
Stajyer öğrenci, cep telefonunu çalan hırsızı böyle kovaladı | Video 20.09.2021 | 10:41
08:47
Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi | Video 20.09.2021 | 10:28
20:07
02:39
İstanbul Avcılar'da metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu kişi tarafından darbedilen güvenlik görevlisi Şükrü Turan, kırılan gözlük camlarının batmasıyla tek gözünü kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Senem, emniyette ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tek gözünü kaybetmesinin ardından işinden de olduğunu belirten Şükrü Turan, "Göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti. O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum. Öncelikle Allah'a sonra Türk adaletine güveniyorum" dedi.