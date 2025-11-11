Video Yaşam İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

11.11.2025 | 15:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da geçen hafta icra edilen narkotik operasyonunda, 7 şüphelinin yakalandığını ve farklı türlerdeki toplam 494 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa’da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 00:52
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 11.11.2025 | 16:01
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 01:04
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 11.11.2025 | 16:00
İzmir’de sağanak hayatı felç etti! Göle dönen cadde ve sokaklar böyle görüntülendi | Video 01:30
İzmir'de sağanak hayatı felç etti! Göle dönen cadde ve sokaklar böyle görüntülendi | Video 11.11.2025 | 16:00
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:54
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 11.11.2025 | 15:56
9 gündür aranan kayıp annenin cesedi, çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu | Video 06:57
9 gündür aranan kayıp annenin cesedi, çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu | Video 11.11.2025 | 15:56
Müge Anlı’dan ’Yeşil Vatan Seferberliği’ne fidanlarla destek | Video 06:57
Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video 11.11.2025 | 12:01
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 04:17
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3'e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 04:16
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 11.11.2025 | 11:13
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 01:20
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 11.11.2025 | 09:34
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 00:32
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2025 | 08:50
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 00:15
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 11.11.2025 | 08:50
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 03:08
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 11.11.2025 | 08:49
Yanık kokusu gelmesi üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi | Video 01:43
Yanık kokusu gelmesi üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi | Video 11.11.2025 | 08:49
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 00:43
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 11.11.2025 | 08:48
İstanbul Maratonu’nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 04:27
İstanbul Maratonu'nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 10.11.2025 | 16:02
Kastamonu’da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber’e konuştu | Video 04:04
Kastamonu'da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber’e konuştu | Video 10.11.2025 | 14:09
beIN Sports’un televizyon binasına gelen şüphelinin üzerindeki silah oyuncak çıktı | Video 04:37
beIN Sports'un televizyon binasına gelen şüphelinin üzerindeki silah oyuncak çıktı | Video 10.11.2025 | 14:07
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 01:13
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 10.11.2025 | 11:28
Kapıda ödeme yöntemiyle 85 bin 750 TL dolandırılmıştı, banka mağduriyetini giderdi | Video 02:48
Kapıda ödeme yöntemiyle 85 bin 750 TL dolandırılmıştı, banka mağduriyetini giderdi | Video 10.11.2025 | 11:28
Balıkesir’de peş peşe depremler | Video 00:49
Balıkesir'de peş peşe depremler | Video 10.11.2025 | 09:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY