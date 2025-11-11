İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 11.11.2025 | 15:56 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da geçen hafta icra edilen narkotik operasyonunda, 7 şüphelinin yakalandığını ve farklı türlerdeki toplam 494 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" ifadelerine yer verdi.