İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şişli’de B.Ç. isimli bir şarkıcıya ait olduğu otelde kalan Edward W. İsimli Amerikalı turist önce resepsiyonun bilgisayarını kırdı ardından da otel çalışanını darp etti. Yaklaşık 2 metre boyundaki turist araya girenler tarafından kontrol altına alındı.