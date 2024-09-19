İstanbul'da otel odasında ölü bulunan genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Fatih’te ailesiyle tartışma yaşadığı iddia edilen 26 yaşındaki Neslişah Şentürk gece saatlerinde gittiği otel odasında ölü bulundu. Genç kızın odasından gelen sesler üzerine giden otel görevlileri Şentürk’ün cesediyle karşılaştı. Şentürk’ün cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verilirken ölüm nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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