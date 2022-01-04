İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası | Video

Tarabya'da devriye gezen bekçiler, kuryelik yapan motosikletli bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Arama yapan bekçiler, kuryenin POS cihazını uyuşturucu zulası olarak kullandığını tespit etti. POS cihazının kağıt koyma haznesine saklanmış bir miktar kokain ele geçirilirken torbacı kurye ise gözaltına alındı.