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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası | Video 04.01.2022 | 10:36
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İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada | Video 04.01.2022 | 10:36
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00:54
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Sultanbeyli’de evin deposunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video 04.01.2022 | 10:07
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İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon 04.01.2022 | 09:53
01:54
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Kar ve buzun birleştiği beyaz kentte görsel şölen | Video 04.01.2022 | 09:47
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İstanbul'da İETT otobüsünde yangın paniği 04.01.2022 | 09:54
03:56
Azılı motosiklet hırsızı önce kameraya ardından polislere yakalandı | Video 04.01.2022 | 09:43
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Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı | Video 04.01.2022 | 09:13
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01:05
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı | Video 04.01.2022 | 08:33
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İstanbul'da şafak vakti nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı | Video 04.01.2022 | 08:38
Tarabya'da devriye gezen bekçiler, kuryelik yapan motosikletli bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Arama yapan bekçiler, kuryenin POS cihazını uyuşturucu zulası olarak kullandığını tespit etti. POS cihazının kağıt koyma haznesine saklanmış bir miktar kokain ele geçirilirken torbacı kurye ise gözaltına alındı.