İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 kişi gözaltına alındı | Video
İstanbul’da silah kaçakçılarına yapılan operasyonlarda 4 adet silah atölyesine baskın yapıldı. Operasyonda 73 adet tabanca ve silah yapımında kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 adet illegal silah atölyesi, 73 adet tabanca, 57 adet şarjör, 4 bin 985 adet silah gövdesi, 2 bin 74 adet silah sürgüsü, bin 87 adet açık uçlu silah namlusu, 4 bin adet silah imal edecek parça ele geçirildi. Ayrıca 4 bin 192 adet silah kutusu, 2 adet silah kutusu kalıbı, 4 adet silah gövde kalıbı, 3 adet şarjör kalıbı, 6 adet lazer yazıcı, 3 adet mengene, 5 adet doldur-boşalt bidonu, 1 torba polimer hammadde, 1 adet balistik yelek ve 22 bin 155 lira nakit paraya el konuldu.
Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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