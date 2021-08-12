İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı | Video

Okmeydanı’nda iki arkadaş arasındaki alacak-verecek meselesi nedeniyle yumruklu kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine silahını çeken şahıs arkadaşına kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu Okmeydanı Piyelapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Ö. (46) ve arkadaşı Azimet Soner K. cadde üzerinde yürümeye başladı. İkili bir süre sonra alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. Yumrukla kavga sonrası K. silahını çıkartarak arkadaşına kurşun yağdırdı.

ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırının ardından K. koşarak kayıplara karışırken, Murat Ö. ise yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü esnada saldırgan şahıs otobüs durağına geliyor. Şahıs burada arkadaşıyla konuştuktan sonra kavga etmeye başlıyor. Kavga sonrası şahıs silahını çekerek arkadaşını vuruyor ardından da kaçıyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak kaçıyor.

BEYOĞLU POLİSİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Murat Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Silahlı kavganın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralının ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHA EL KONULDU

Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın önce eşkalini sonra da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan Azimet Soner K., Piyelapaşa Bulvarı üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemleri için emniyete götürüldü.