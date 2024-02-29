İstanbul’da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu | Video 29.02.2024 | 08:52 İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu. Yoğun sis nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis Haliç'te de etkili oldu. Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu. Haliç Köprüsü'nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi.