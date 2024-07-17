Video Yaşam İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu kavgası! İşte dehşete düşüren görüntüler...
İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu kavgası! İşte dehşete düşüren görüntüler...

İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu kavgası! İşte dehşete düşüren görüntüler...

17.07.2024 | 15:43

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde korkunç uyuşturucu kavgası yaşandı. Silahlı kavgada toplamda 5 kişi yaralandı. İşte olay anına ilişkin dehşete düşüren görüntüler...

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