İstanbul'da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video

Toplu taşıma araçlarındaki sorunlar her geçen gün artarken bugün T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın havalandırma sistemi bozulunca vagonu dumanlar bastı. Bazı yolcular zor anlar yaşarken aynı hatta sefer yapan bir başka tramvay ise herhangi bir anons yapılmadan içindeki yolcularla birlikte bakım istasyonuna gitti. Çileden çıkan yolculardan “Bu arıza yaptıysa neden anons yapmadılar" diyerek isyan etti.