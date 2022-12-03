Video Yaşam İstanbul'da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video
İstanbul'da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video

İstanbul'da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video

03.12.2022 | 00:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video 01:06
İstanbul'da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video 03.12.2022 | 00:06
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu | Video 27:54
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu | Video 02.12.2022 | 22:29
Son Dakika! Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01:56
Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.12.2022 | 20:03
Bayraktar Akıncı, yerli minyatür bomba Tolun ile hedefleri tam isabet vurdu | Video 00:56
Bayraktar Akıncı, yerli minyatür bomba Tolun ile hedefleri tam isabet vurdu | Video 02.12.2022 | 18:18
İstanbul merkezli 15 ilde operasyon: 39 gözaltı | Video 00:45
İstanbul merkezli 15 ilde operasyon: 39 gözaltı | Video 02.12.2022 | 14:35
Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:55
Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video 02.12.2022 | 14:36
Maltepe’de kan donduran olay! Kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu | Video 02:27
Maltepe'de kan donduran olay! Kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu | Video 02.12.2022 | 14:24
Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 01:12
Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 02.12.2022 | 14:35
Fabrikanın bahçesinde işçinin koluna yorgun mermi isabet etti | Video 00:51
Fabrikanın bahçesinde işçinin koluna yorgun mermi isabet etti | Video 02.12.2022 | 14:24
Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu | Video 00:54
Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu | Video 02.12.2022 | 14:03
Son Dakika: Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem! | Video 01:20
Son Dakika: Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem! | Video 02.12.2022 | 13:57
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 17’ye düştü | Video 03:34
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye düştü | Video 02.12.2022 | 13:42
Müge Anlı’da ağızları açık bırakan olay! Karıma ’Eminönü’ndeyim dedim, Emine’deyim anladı, evi terketti 08:51
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! "Karıma 'Eminönü'ndeyim dedim, Emine'deyim anladı, evi terketti" 02.12.2022 | 12:52
Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video 03:16
Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video 02.12.2022 | 12:28
Yan yana ilerleyen motosiklet sürücüleri otomobile çarptı! Metrelerce böyle savruldular | Video 00:35
Yan yana ilerleyen motosiklet sürücüleri otomobile çarptı! Metrelerce böyle savruldular | Video 02.12.2022 | 12:28
Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video 00:49
Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video 02.12.2022 | 12:28
Samsun limanında yağ tankı bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 03:17
Samsun limanında yağ tankı bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 02.12.2022 | 12:29
Okul servisinin altında kalarak hayatını kaybeden Eylül’ün davasında karar açıklandı | Video 04:48
Okul servisinin altında kalarak hayatını kaybeden Eylül’ün davasında karar açıklandı | Video 02.12.2022 | 12:04
Galata köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 01:01
Galata köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 02.12.2022 | 11:34
Sivas’ta korkutan yangın! Bir kişi yanmaktan son anda kurtarıldı | Video 02:52
Sivas’ta korkutan yangın! Bir kişi yanmaktan son anda kurtarıldı | Video 02.12.2022 | 11:45

Toplu taşıma araçlarındaki sorunlar her geçen gün artarken bugün T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın havalandırma sistemi bozulunca vagonu dumanlar bastı. Bazı yolcular zor anlar yaşarken aynı hatta sefer yapan bir başka tramvay ise herhangi bir anons yapılmadan içindeki yolcularla birlikte bakım istasyonuna gitti. Çileden çıkan yolculardan “Bu arıza yaptıysa neden anons yapmadılar" diyerek isyan etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA